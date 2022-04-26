تراجعت من 90 إلى 60%.. الأبيض: لرفع نسبة تلقيح الأطفال

كشف وزير الصحة “فراس الأبيض” “ان نسبة التسرب أي نسبة الأطفال الذين لم يتابعوا برنامج اللقاح رغم حصولهم على الجرعات السابقة تبلغ 23 في المئة. وهذا مؤشر يهدد المناعة ضد أمراض كان لبنان قد انتهى منها مثل شلل الأطفال أو الحصبة”.

وبالنسبة إلى التوزع الجغرافي، لفت إلى أن “ثمة مناطق أكثر تأثرا بانخفاض معدل التحصين من غيرها، ولكن المناطق التي يعتبر وضعها الإقتصادي أفضل من غيرها، تشهد بدورها انخفاضا في معدل الحصول على اللقاح عند الأطفال”.

كلام الأبيض جاء خلال إطلاقه، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتحصين (التلقيح)، الحملة الوطنية للتحصين عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات وعيادات طب الاطفال في لبنان، إضافة إلى مبادرات وخطوات ستقوم بها الوزارة لزيادة معدلات التلقيح الروتينية في لبنان، وذلك في مؤتمر صحافي في وزارة الصحة العامة حضره ممثلون عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاتحاد الاوروبي وجمعيات طب الأطفال في لبنان والقطاع الصحي الاهلي.

وتحدث وزير الصحة منطلقًا من التقرير الأخير الصادر عن اليونيسف والذي يتناول الوضع الصحي للأطفال في الفترة الواقعة بين العامين 2019-2021. وأورد الوزير الأبيض أرقاما تظهر أن ” 72 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر منهم 36 في المئة تحت خط الفقر المدقع. أما الأسر السورية فهناك 9 من أصل 10 أسر في فقر مدقع”.

أمّا عن التحصين فقال الأبيض إنّ “هناك انخفاضًا على المستوى الوطني بنسبة ثلاثين في المئة؛ فبعدما تجاوز لبنان عتبة 90 في المئة على مستوى التحصين بات الآن على عتبة 60 في المئة أو ما دون ذلك، لافتًا الى “أن هذه المؤشرات تظهر خطرا كبيرا على صحة أطفالنا الذين قد يتحولون من أشخاص منتجين إلى محتاجين للمساعدة والطبابة، كما يمتد الخطر على صحة المجتمع والإقليم”.

وحرص الأبيض على التذكير بأن “اللقاح متوفر مجانا في كل مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة ولم ينقطع رغم الأزمة الحادة وذلك بفضل التعاون مع الشركاء الدوليين مثل منظمة الصحة العالمية أو اليونيسف؛ أما أسباب تراجع نسبة التلقيح فتعود إلى الضائقة المالية وتعذر الوصول إلى المراكز الصحية بسبب وباء كورونا أو صعوبة المواصلات كما تراجع الوعي لأهمية اللقاح وأولويته”.

وإذ نوه بـ”الجهد الذي يبذله برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة والشركاء الدوليون والمحليون كجمعيات طب الأطفال”، قال الأبيض: “إن هذا الأسبوع يشكل فرصة لتنشيط التلقيح للبنانيين والمقيمين والتشجيع على القدوم إلى مراكز الرعاية لحماية الأطفال والمجتمع”.