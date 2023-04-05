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تراجع مسائيّ للدولار.. كم سجّل؟

منذ 4 دقائق
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

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تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم بين 97000 ليرة لبنانية للشراء و97300 ليرة لبنانية للمبيع للدولار الواحد، مسجلاً انخفاضًا بعدما تخطى 98300 ليرة لبنانية عصرًا.

في هذا المجال، يلفت الخبير الاقتصاديّ أنطوان فرح في حديث لـ “المركزية” إلى أنّ أحد الأسباب الرئيسية والمباشرة التي تساهم بخفض الدولار حتى لو ببطء يمكن ملاحظته من خلال مراقبة منصة “صيرفة” التي يضخّ عبرها المصرف المركزي الدولار في السوق، فارتفاع الأرقام في الأيام الأخيرة، والتي قاربت الـ 90 مليون دولار يوميًا، بعد أن كانت حركتها خجولة بداية وتتراوح بين الـ 30 الى 35 مليون دولار يوميًا، تُشير إلى أنّ هناك ضخّا إضافيّا للعملة الخضراء في السوق.

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