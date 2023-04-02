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تراجع ملحوظ لـ "الدولار" نهاية الأسبوع.. كم بلغ؟

منذ ساعة واحدة
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضًا ظهر اليوم الأحد، حيث ترواح ما بين 103300 ليرة للمبيع و103800 ليرة للشراء.

وكان قد سجّل صباحًا، 106400 ليرة للمبيع و106700 ليرة للشراء.

إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ “المركزية”، في وقت سابق، أنّ تقلّبات الدولار تنعكس على عدد من القطاعات التي رفعت صوتها اليوم وباتت تهدّد إمّا بالاقفال نهائيًا حتّى إيجاد حلول جذرية، أو بالانتقال إلى التسعير بالدولار تفاديًا لمزيد من الخسائر.

وفي الإطار، يوضح مرديني أنّ “الدولرة” هي الحلّ الوحيد لصمود هذه القطاعات اليوم وبقائها، وهي ليست سببًا بتقلبات سعر الصرف.

 

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