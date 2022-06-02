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ترشيح نجاة عون ومارك ضو لعضوية اللجان النيابية

2 - يونيو - 2022
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أعلن حزب “تقدم”، في بيان، “ترشيح النائبة نجاة عون لعضوية لجنة البيئة بالإضافة الى لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، والنائب مارك ضو لعضوية لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، استكمالاً للعمل النيابي وبناءً على برنامجنا الانتخابي، حيث أن الاولوية الآن هي لوقف الانهيار الحاصل والنهوض بالبلاد، وبعد الاجتماع والتشاور”.

وفي السياق نفسه، أوكل الحزب نوابه تقديم طلب إنشاء وتفعيل اللجان البرلمانية الخاصة التالية وبشكل عاجل:

– لجنة خاصة تعنى بخطة التعافي والعلاقات مع الجهات المانحة.

– لجنة تحقيق برلماني في القطاع المصرفي وأموال المودعين.

– لجنة تحقيق برلماني لترسيم والتفاوض على الحدود البحرية.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن أن الجلسة المقبلة لانتخاب اللجان النيابية ستكون عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

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