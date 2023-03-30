ترقّب لنتائج زيارة جنبلاط الباريسيّة.. ولقاء عربيّ خليجيّ حول لبنان!

توقّعت مصادر واسعة الإطلاع أن تظهر نتائج زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس في وقت ليس ببعيد، بعد اللقاءات التي أجراها مع بعض المسؤولين الفرنسيين.

ونقلت المصادر لموقع mtv، في هذا الإطار، أن شخصيّات لبنانيّة عدّة ستزور العاصمة الفرنسية، بعدما باتت فرنسا اللاعب الأساسي على الساحة اللبنانية، وهي من تتولّى الملف اللبناني من خلال تفويض أميركي وأوروبي، وبالتالي تتماهى في هذا الدور مع السعودية ومصر وقطر.

وتشير المعلومات إلى أن جنبلاط كان واضحاً عندما رفض خيار النائب السابق سليمان فرنجية، وعندما طالب خلال لقاءاته في الاليزيه المسؤولين الفرنسيين باعتماد شخصية مارونية خارج الاصطفافات السياسية الحادّة، وقال لهم إنّ فرنجية مرشح تحدٍّ، والنائب ميشال معوض يعتبره الفريق الآخر مرشحاً إستفزازياً.

هذا وشرح جنبلاط المخاطر المحيطة بلبنان من كلّ حدبٍ وصوب، لا سيما الاقتصادية منها، مبدياً قلقه من انهيار الأوضاع في لبنان وإمكانية تفلت الشارع وحدوث اضطرابات لأن الناس تعيش في حالة صعبة، خصوصاً بعد انهيار قطاعات أساسيّة.

كما دعا خلال لقاءاته الباريسية فرنسا للضغط على الذين لهم صلة بحلحلة العقد الرئاسية، وفي طليعتهم طهران القادرة أن تقول لحزب الله إن خيار فرنجية غير مقبول في البلد كما خيار معوض غير مقبول، مشيرًا إلى أنّه يجب التفتيش عن الخيار الثالث وطرح عليهم بعض الأسماء التي سبق وطرحها على بعض المرجعيات السياسية والروحية التي زارها وفد من اللقاء الديمقراطي.

ولا تستبعد المصادر أن تكون هناك حركة كبيرة في الأيام المقبلة، وتحديداً على خط القاهرة والسعودية، من خلال إمكانية زيارة موفد مصري الى بيروت من أجل ترتيب لقاء عربي خليجي دولي يكون حول الملف اللبناني من دون أن يخفى أن القاهرة سمّت، في اللقاء الخماسي الذي حصل في العاصمة الفرنسية أخيراً، قائد الجيش العماد جوزاف عون.