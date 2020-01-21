تسريب بعض أسماء وتوزيع الحقائب في التشكيلة المرتقبة
يتم التداول بتشكيلة حكومية قد تكون قريبة من التشكيلة التي سيعلن عنها الليلة، وجاء التوزيع على الشكل التالي:
– الموارنة: 4 وزراء
⁃ خارجية (تيار): ناصيف حتي
⁃ عدل(تيار): ماري كلود نجم
⁃ التنمية الادارية (دياب): دميانوس قصار
⁃ العمل(مردة): لميا فرنجية
الاورثوذكس: 3 وزراء
⁃ الطاقة (تيار): ريمون غجر
⁃ الدفاع(رئيس)+ نائب رئيس: بترا خوري
⁃ الاشغال (مردة): ميشال نجار
الكاثوليك: وزيران
⁃ البيئة (تيار): منال مسلم
⁃ الاقتصاد (رئيس الجمهورية)
الارمن: وزير واحد
⁃ الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان
السنة: 4 وزراء
⁃ التربية: طارق مجذوب
⁃ الاتصالات: طلال حواط
⁃ الداخلية: محمد فهمي
⁃ حسان دياب رئيس حكومة
الشيعة: 4 وزراء
⁃ المال: (حركة أمل) غازي وزني
⁃ الصحة: (حزب الله) الدكتور حمد حسن
⁃ الصناعة (حزب الله) عماد حب الله
⁃ الزراعة
الدروز: وزيران
⁃ اعلام
⁃ شؤون اجتماعية (نازحين) + سياحة