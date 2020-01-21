أخبار لبنان

تسريب بعض أسماء وتوزيع الحقائب في التشكيلة المرتقبة

يتم التداول بتشكيلة حكومية قد تكون قريبة من التشكيلة التي سيعلن عنها الليلة، وجاء التوزيع على الشكل التالي:

 

– الموارنة: 4 وزراء
⁃ خارجية (تيار): ناصيف حتي
⁃ عدل(تيار): ماري كلود نجم
⁃ التنمية الادارية (دياب): دميانوس قصار

⁃ العمل(مردة): لميا فرنجية

الاورثوذكس: 3 وزراء
⁃ الطاقة (تيار): ريمون غجر
⁃ الدفاع(رئيس)+ نائب رئيس: بترا خوري
⁃ الاشغال (مردة): ميشال نجار

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الكاثوليك: وزيران
⁃ البيئة (تيار): منال مسلم
⁃ الاقتصاد (رئيس الجمهورية)

الارمن: وزير واحد
⁃ الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان

السنة: 4 وزراء
⁃ التربية: طارق مجذوب
⁃ الاتصالات: طلال حواط
⁃ الداخلية: محمد فهمي
⁃ حسان دياب رئيس حكومة

الشيعة: 4 وزراء
⁃ المال: (حركة أمل) غازي وزني
⁃ الصحة: (حزب الله) الدكتور حمد حسن
⁃ الصناعة (حزب الله) عماد حب الله
⁃ الزراعة

الدروز: وزيران
⁃ اعلام
⁃ شؤون اجتماعية (نازحين) + سياحة

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