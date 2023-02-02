تشديد على إقفال مكب طرابلس القديم... هل من خطر على السكان؟

ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اجتماعا موسعا، في مكتبه بسرايا طرابلس، ضم قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، امين سر محافظة الشمال القائمقام ايمان الرافعي، رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمر الدين، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، رئيس لجنة البيئة في بلدية طرابلس المهندس نور الايوبي، ممثل عن مجلس الانماء والاعمار المهندس طلال فرحات، ممثل عن دار الهندسة التابع لنزيه طالب المهندس ربيع عسيران.

وبحث المجتمعون في كيفية ايجاد حل مستدام لمكب النفايات القديم، وتم عرض الموضوع من جوانبه كافة. واستمعوا الى آراء المهندسين المختصين حول كيفية معالجة المكب ضمن شروط السلامة العامة والالتزام بالضوابط البيئية المطلوبة، مؤكدين أن “لا خطر من انفجار المكب يهدد سكان المدينة وجوارها”.

كما اكد فرحات ان “مجلس الانماء والاعمار قد اعلن عن مناقصة لتأهيل واقفال المكب القديم بهبة من الصندوق الكويتي في ٢٨ الحالي، ويتضمن دفتر الشروط تدعيما دائريا للمكب، سحب الغاز والعصارة منه وتغليفه بطبقات عازلة لمنع تسرب المياه اليه، وتحويله الى منطقة تراعي الشروط الصحية والبيئية”.

وفي ختام الاجتماع، قرر المجتمعون “تشديد الحراسة على المكب من قبل شرطة بلدية طرابلس، بالتعاون مع سرية طرابلس لقوى الامن الداخلي، واقفاله بشكل نهائي، وذلك بتوجيه من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي”، مؤكدين على “متابعة الموضوع في اجتماعات متتالية حتى الانتهاء من تنفيذ مشروع تأهيل واقفال المكب القديم والتقيد بدفتر الشروط ضمن المناقصة التي ستجري في ٢٨ الحالي”.