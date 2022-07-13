تطوّر السياحة في الفترة المقبلة.. سيّاح أوروبيون ويابانيون في لبنان قريبا

كشف الرئيس السابق لنقابة الأدلاء السياحيين هيثم فواز في حديث لموقع Leb Economy أن “موسم الخريف سيشهد قدوم لمجموعات من السياح الأوروبيين، حيث يبتعد هؤلاء السياح بطبيعتهم عن لبنان كدولة عربية في فصل الصيف إذ يعتبرون، ونتيجة ضعف التسويق السياحي للبنان، أنه بلد عربي لا بد أن يتمتع بطبيعة صحراوية وإرتفاع كبير بدرجات الحرارة خلال فصل الصيف”.

وشدد فواز على أنه “بعد رفع قيود جائحة كورونا، هناك طلب كبير من الأوروبيين على لبنان فهم يحبونه ويعرفون مميزاته السياحة وما يمتلك من آثار في بعلبك وجبيل وصور وجعيتا وغيرها”.

ولفت إلى أن “هناك طلبات من دول إيطاليا وإنكلترا، إضافة إلى سياح يابانيون، علماً أن السائح الياباني حساس جداً، وهذا مؤشر مهم على إمكانية تطور السياحة وإزدهارها في الفترة المقبلة بشكل كبير لا سيما أن لبنان يتمتع من بواقع أمني جيد جداً”.

وأشار فواز إلى أنه “على رغم قلة الشركات التي تعتمد في عملها إستقطاب السياح إلى لبنان حيث معظم مكاتب السفر تعتمد على تأمين سياحة اللبنانيين في الخارج، هناك بعض الشركات تنسق مع شركات أجنبية في الخارج وتعمل على إستقطاب هؤلا السياح”.