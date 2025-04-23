تعديل موعد الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية إلى السبت 24 أيار

وقّع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، المختارين والمجالس الاختيارية، وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية التي ستجري يوم السبت بتاريخ 24 أيار 2025، عوضا عن يوم الأحد لمصادفته مع العطلة الرسمية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

وقّع الوزير أحمد الحجار قرارات دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، المختارين والمجالس الاختيارية وتحديد أقلام الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية التي ستجري يوم السبت بتاريخ ٢٤ ايار ٢٠٢٥ عوضا عن يوم الاحد لمصادفته مع العطلة الرسمية لعيد المقاومة والتحرير — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) April 23, 2025

وقد ترأس الوزير أمس اجتماعا تحضيريا للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية عشية دعوة الهيئات الناخبة، حضره محافظ الجنوب منصور ضو ومحافظ النبطية هويدا الترك وفريق عمل الوزارة.

الوزير أحمد الحجار ترأس اجتماعا تحضيريا للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية عشية دعوة الهيئات الناخبة، حضره محافظ الجنوب منصور ضو ومحافظ النبطية هويدا الترك وفريق عمل الوزارة pic.twitter.com/4kYXfIXBEa — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) April 22, 2025