الأربعاء 25 شوال 1446 ﻫ - 23 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعديل موعد الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية إلى السبت 24 أيار

منذ 32 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

A A A
طباعة المقال

وقّع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، المختارين والمجالس الاختيارية، وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية التي ستجري يوم السبت بتاريخ 24 أيار 2025، عوضا عن يوم الأحد لمصادفته مع العطلة الرسمية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

وقد ترأس الوزير أمس اجتماعا تحضيريا للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية عشية دعوة الهيئات الناخبة، حضره محافظ الجنوب منصور ضو ومحافظ النبطية هويدا الترك وفريق عمل الوزارة.

    المزيد من أخبار لبنان

    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    تمديد دوام عمل مكاتب السّجل العدلي أيّام الأربعاء خلال مهلة التّرشيحات للانتخابات البلديّة
    سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
    السفير الإيراني يعلق على انفجار البيجر في مكتبه واستدعائه من وزارة الخارجية!
    وزير المال ياسين جابر . رويترز
    وزير المال من واشنطن: صندوق النقد يمثل البوابة الأساسية لاستعادة الثقة

    الأكثر قراءة

    العاصفة الرملية تصل الى لبنان
    طقس لبنان
    بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
    الجيش اللبناني
    بين الأيديولوجيا والتكليف الشرعي.. مخاطر دمج عناصر حزب الله في الجيش