الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
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تعميم جديد من يمق إلى هؤلاء.. إليكم التفاصيل

منذ 43 دقيقة
الدكتور رياض يمق

الدكتور رياض يمق

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أصدر رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق تعميماً، طلب فيه من “الملاحم وتجار المواشي التقيد بشروط تنظيم عمليات ذبح الأضاحي حفاظا على الصحة والسلامة العامة وعملا بالمادة 74 من احكام قانون البلدية”.

وشدد على “ضرورة وضع المواشي ضمن زرائب مقفلة، على ان لا تزيد المدة أكثر من 24 ساعة امام المحال، وذبح الاضاحي داخل المحلات والعمل على تنظيف الزرائب وشطف المحال بالمياه بصورة متواصلة منعا لانتشار الروائح وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين”.

ودعا يمق الى” ضرورة التخلص من الفضلات ووضعها بأكياس مقفلها والتخلص منها ونقلها بآليات النظافة المخصصة لهذه الغاية، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء”.

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