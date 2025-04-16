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تعميم لوزارة الداخلية يخص الانتخابات البلدية والاختيارية.. ماذا جاء فيه؟

منذ 14 دقيقة
الانتخابات البلدية والاختيارية

الانتخابات البلدية والاختيارية

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دعت وزارة الداخلية والبلديات في تعميم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والفضائية الراغبة بتغطية عملية الإنتخابات البلدية والإختيارية التي ستجرى ابتداءً من تاريخ 4/5/2025 في كافة المراحل الانتخابية، التقدم بالطلبات إلى وزارة الداخلية والبلديات – الصنايع، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من كل أسبوع خلال الدوام الرسمي، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء في 22/4/2025 ولغاية يوم الخميس في 15/5/2025 .

المستندات المطلوبة:

– كتاب من المؤسسة الإعلامية يذكر فيه أسماء الأشخاص المكلفين بالتغطية الإعلامية خلال الانتخابات ، وصفة تكليفهم (مراسل، مصور، …).
– ⁠صورة شمسية عدد 2 لكل شخص.
– صورة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد فردي لكل شخص.
– ⁠صورة عن البطاقة الإعلامية الصادرة عن المؤسسة الإعلامية التي يتبع لها.
– صورة عن البطاقة الصادرة عن وزارة الإعلام للمؤسسات الإعلامية الأجنبية.

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