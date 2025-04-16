تعميم لوزارة الداخلية يخص الانتخابات البلدية والاختيارية.. ماذا جاء فيه؟

دعت وزارة الداخلية والبلديات في تعميم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والفضائية الراغبة بتغطية عملية الإنتخابات البلدية والإختيارية التي ستجرى ابتداءً من تاريخ 4/5/2025 في كافة المراحل الانتخابية، التقدم بالطلبات إلى وزارة الداخلية والبلديات – الصنايع، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من كل أسبوع خلال الدوام الرسمي، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء في 22/4/2025 ولغاية يوم الخميس في 15/5/2025 .

المستندات المطلوبة:

– كتاب من المؤسسة الإعلامية يذكر فيه أسماء الأشخاص المكلفين بالتغطية الإعلامية خلال الانتخابات ، وصفة تكليفهم (مراسل، مصور، …).

– ⁠صورة شمسية عدد 2 لكل شخص.

– صورة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد فردي لكل شخص.

– ⁠صورة عن البطاقة الإعلامية الصادرة عن المؤسسة الإعلامية التي يتبع لها.

– صورة عن البطاقة الصادرة عن وزارة الإعلام للمؤسسات الإعلامية الأجنبية.