تعيين الأصيل بدل الوكليل للعبور إلى الرئاسة… وحتي يفتتح باب الاستقالات

الحكومة
الحكومة

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نفى الرئيس حسان دياب للمتصلين به علمه باستقالة وزير الخارجية ناصيف حتي كما نفى ان يكون الوزير حتي فاتحه بها.

واذا كانت ‏الاستقالة ستصير واقعاً اليوم، فإن الاجراء الطبيعي ان يحل محله زميله وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس ‏قطار لكونه الوزير الوكيل الى حين تعيين وزير أصيل.

وهذا التكليف يضيء على مشكلة جديدة قديمة، ذلك ان ‏دياب اقترح بداية تعيين قطار للخارجية، لكنه جبه برفض اكثر من طرف سياسي، خصوصاً “التيار الوطني ‏الحر” باعتبار الموقع يمكن ان يشكل بوابة عبور الى رئاسة الجمهورية، وهو ما لا يرغب فيه فريق رئيس ‏الجمهورية، ما يحتم تعيين وزير أصيل بدل حتي في وقت قريب، وعدم ترك الخارجية ملعباً لقطار، أو الاصرار ‏على تكليف وزير آخر بذريعة ان قطار يمسك بحقيبتين معاً‎.‎
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من جهة أخرى، لم تستبعد مصادر سياسية متابعة، ألا تقتصر الاستقالة على حتي، بل ان يشكل أول المبادرين، ‏خصوصاً أن أكثر من وزير بدأ يشعر بالضيق. وتناولت المصادر بنوع من الشماتة كتاب التعهد لعدم الاستقالة ‏الذي طالب به الرئيس دياب الوزراء لدى صدور مرسوم تأليف الحكومة‎.‎
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المصدر النهار
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