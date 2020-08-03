تعيين الأصيل بدل الوكليل للعبور إلى الرئاسة… وحتي يفتتح باب الاستقالات

نفى الرئيس حسان دياب للمتصلين به علمه باستقالة وزير الخارجية ناصيف حتي كما نفى ان يكون الوزير حتي فاتحه بها.

واذا كانت ‏الاستقالة ستصير واقعاً اليوم، فإن الاجراء الطبيعي ان يحل محله زميله وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس ‏قطار لكونه الوزير الوكيل الى حين تعيين وزير أصيل.

وهذا التكليف يضيء على مشكلة جديدة قديمة، ذلك ان ‏دياب اقترح بداية تعيين قطار للخارجية، لكنه جبه برفض اكثر من طرف سياسي، خصوصاً “التيار الوطني ‏الحر” باعتبار الموقع يمكن ان يشكل بوابة عبور الى رئاسة الجمهورية، وهو ما لا يرغب فيه فريق رئيس ‏الجمهورية، ما يحتم تعيين وزير أصيل بدل حتي في وقت قريب، وعدم ترك الخارجية ملعباً لقطار، أو الاصرار ‏على تكليف وزير آخر بذريعة ان قطار يمسك بحقيبتين معاً‎.‎

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من جهة أخرى، لم تستبعد مصادر سياسية متابعة، ألا تقتصر الاستقالة على حتي، بل ان يشكل أول المبادرين، ‏خصوصاً أن أكثر من وزير بدأ يشعر بالضيق. وتناولت المصادر بنوع من الشماتة كتاب التعهد لعدم الاستقالة ‏الذي طالب به الرئيس دياب الوزراء لدى صدور مرسوم تأليف الحكومة‎.‎

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