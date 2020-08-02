تغريدة صباحية لوزير الصحة: تحل ظلمة السواد بكابوسٍ آملاً بفجرٍ قريب

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “هنا آهات الإستغاثة وهنالك حريق وما بينهما كورونا وضيم تقصير مدان فتحل ظلمة السواد بكابوسٍ آملاً بفجرٍ قريب”.

وأرفق التغريدة بوسم: #الحكمة_حياة_وحياء

بعد ليلٍ قصير يبدأ نهار الأجر المضني، وبين شجبِ التقصير وثني المتابعة، لا يفوتك الإفتراء والتجريح والعنان للشتم فتشكك بصدقية المطلوب للغاية الدنيئة؛ هنا آهات الإستغاثة وهنالك حريق وما بينهما كورونا وضيم تقصير مدان فتحل ظلمة السواد بكابوسٍ آملاً بفجرٍ قريب #الحكمة_حياة_وحياء

— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) August 2, 2020