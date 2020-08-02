تغريدة صباحية لوزير الصحة: تحل ظلمة السواد بكابوسٍ آملاً بفجرٍ قريب

وزير الصحة
وزير الصحة

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كتب وزير الصحة حمد حسن: “بعد ليلٍ قصير يبدأ نهار الأجر المضني، وبين شجبِ التقصير وثني المتابعة، لا يفوتك الإفتراء والتجريح والعنان للشتم فتشكك بصدقية المطلوب للغاية الدنيئة”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “هنا آهات الإستغاثة وهنالك حريق وما بينهما كورونا وضيم تقصير مدان فتحل ظلمة السواد بكابوسٍ آملاً بفجرٍ قريب”.
وأرفق التغريدة بوسم: #الحكمة_حياة_وحياء

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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