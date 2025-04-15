تقرير إسرائيلي: إيران تهرّب الأسلحة لحزب الله عبر مرفأ بيروت

كشف تقرير استخباراتي غربي أن إيران لجأت مؤخرًا إلى استخدام طرق تهريب بحرية مباشرة إلى لبنان، أو عبر دولة وسيطة، لنقل أسلحة إلى “حزب الله”، وذلك بعد تراجع قدرتها على استخدام الطرق البرية التقليدية بسبب التطورات الإقليمية.

وذكر مصدر استخباراتي غربي لصحيفة جيروزاليم بوست أن طهران قامت بعدة محاولات لتهريب الأسلحة بحرًا إلى “حزب الله” عبر ميناء بيروت، الذي يُعد من أكبر الموانئ وأكثرها نشاطًا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المصدر أن انهيار النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد أضعف بشكل كبير قدرة إيران على استخدام الطرق البرية المعتادة لإيصال السلاح إلى لبنان، في حين لم يعد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يستقبل شحنات جوية متكررة من إيران، مما جعل الطرق البحرية خيارًا أكثر أهمية في عمليات التهريب.