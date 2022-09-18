تكريم عناصر الدفاع المدني في طرابلس

كرّمت جمعية “مرعي” للأعمال الخيرية، عناصر الدفاع المدني في طرابلس، تقديرًا لدورهم الجبار في إطفاء الحريق الذي اندلع في مكب جبل النفايات في المدينة، بدعم من الجمعية، في إحتفال اقيم في القلمون، حضره رئيس الجمعية خليل مرعي، رجال الاعمال، وأعضاء الجمعية والمكرمون صفا زيادة، عماد مراد، عبدالله مهتدي، هلال السيد وماهر السيد.

بعد النشيد الوطني، تحدّث منسق سباقات الرالي والهيئات الإغاثية في الجمعية “رشيد النعنعي”، منوهًا بـ “دور رجال الدفاع المدني وتضحياتهم في اخماد حريق مكب نفايات طرابلس الذي كاد يتحول الى قنبلة موقوتة، في ساعات عصيبة مع حبس أنفاس المواطنين في مدن الفيحاء”.

تلاه رجل الاعمال “مرعي مرعي” الذي شدّد على “ضرورة دعم عناصر الدفاع المدني وتعزيز قدراتهم وتوفير كل المستلزمات لانجاح عملهم المتواصل ليل نهار، في ظروف استثنائية وأوضاع اقتصادية صعبة”.

وشكر مرعي لجهود الدفاع المدني في طرابلس والاطفائية في إتحاد بلديات الفيحاء، الذين دخلوا وسط النيران لإنقاذ الأهالي من كارثة كبرى.

ككذلك، تحدّث “عماد مراد” باسم المكرمين، شاكرا لـ “رئيس الجمعية والأعضاء لفتتهم الكريمة وتقديرهم للدور الإنساني الذي نقوم به رغم شح المداخيل وقلة التجهيزات والمعدات”.

وفي الختام، سلّم رئيس الجمعية مساعدة مالية للمكرّمين تقديرًا لدورهم وتضحياتهم.