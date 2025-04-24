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تلف كميّة من المواد المُخدّرة المضبوطة سابقاً في زحلة

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2025 9:32 مساءً
مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة يُتلف كميّة من المواد المُخدّرة المضبوطة سابقًا

مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة يُتلف كميّة من المواد المُخدّرة المضبوطة سابقًا

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قام اليوم مكتب مكافحة المخدِّرات الإقليمي – زحلة في وحدة الشّرطة القضائية، وبناءً على إشارة القضاء المختص، بتلف كميّة من المواد المخدّرة المضبوطة، وذلك في مكبّ ضهر البيدر المستحدث، بحضور النّائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، ورئيس قسم المباحث الجنائية العامّة العميد إيلي كلّاس، ورئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، ورئيس مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة المقدّم الياس شلهوب، ورئيس فرع الإعلام الأمني في شعبة العلاقات العامّة النّقيب داني الطّويل، ومن قلم النّيابة العامّة التمييزيّة الكاتب وليد عويدات، وبمؤازرة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة.

أمّا المواد المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشّكل التّالي:

-578.017 كلغ من مادة “حشيشة الكيف”.

-54,864 كلغ من مادة “الماريجوانا”.

-37,849,362 حبّة “كبتاغون”.

-7,855 كلغ من مادّتي الـ “كوكايين”، و”باز الكوكايين”.

-34,299 كلغ من بودرة مجهولة النّوع.

-2,300 ليتر من سوائل مختلفة.

-284 حبوب مختلفة.

-35 ميزان الكتروني.

-9 غربال خشبي.

-8 هواتف خلويّة.

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