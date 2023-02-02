تمديد مهل وتصاريح.. خمسة قرارات جديدة لوزير المالية

صدر عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل خمسة قرارات تمديد مهل وتصاريح.

وجاء في القرار الأول: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محال بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2023.

القرار الثاني: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنا تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2023.

القرار الثالث: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه عن سنة 2023.

القرار الرابع: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنا مهلة تسديد القسط الأول عن العام 2023 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات المشابهة.

القرار الخامس: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر كانون الأول 2022.

وتأتي هذه القرارات افساحا في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد.

يمكن للمعنيين والمهتمين الإطلاع على تفاصيل القرارات كافة، بالدخول للموقع الالكتروني لوزارة المالية عبر الرابط التالي: www.finance.gov.lb.