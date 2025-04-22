تنبيهات من “الصحة” بشأن العاصفة الرملية!

في ما يتعلق بالعاصفة الرملية المرتقبة، وما يصاحبها عادة من غبار وتبدل سريع في درجات الحرارة مما قد يؤثرسلبا على الصحة العامة، خصوصاً لدى بعض الفئات في المجتمع، يهم مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة أن تنبه إلى ما يلي:

– ينصح المواطنون بشكل العام والأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية بشكل خاص (الأطفال، كبار السن، النساء الحوامل، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض حساسية وربو) بملازمة منازلهم خلال العاصفة وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة.كما يفضل إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة طوال فترة العاصفة.

– من الأفضل ارتداء الكمامة عند الاضطرار للخروج خلال هذه الفترة، لا سيما للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات. كما تشدد الوزارة على أهمية شرب السوائل خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

– تشدد مصلحة الطب الوقائي على أهمية حفظ الأطعمة في البراد وعدم تركها مكشوفة للحشرات. كما تنصح باستهلاك الطعام مباشرة بعد طبخه، تجنبا لأي تسمم غذائي.

– إن التغير المناخي في المنطقة وما يصاحبه من تقلب في درجات الحرارة يؤدي إلى توفر بيئة حاضنة للحشرات لا سيما الذباب والبعوض. لذلك من المهم المحافظة على النظافة داخل وخارج المساكن وإزالة أي مياه راكدة قد يتكاثر فيها البعوض. كما تنصح الوزارة باستعمال الادوية المنفرة للبعوض على الجلد.

هذا وستقوم الوزارة بتحديث هذه الإرشادات عندحدوث أي مستجد.