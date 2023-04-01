"تنسيقية العسكريين المتقاعدين": لا تقبضوا رواتبكم!

دعت “تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” الى عدم قبض الرواتب حتى الأسبوع المقبل.

وأوضحت في بيان, “لا تقبضوا رواتبكم بانتظار استخلاص الموقف الصائب الواجب اتخاذه، والذي يجب أن يكون بمقدار الهجمة التي نتعرض لها، ويكون هدفها المباشر السلطة التنفيذية ووزارة ماليتها يوم انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل”.

وأضافت, “لا تقبضوا رواتبكم، ولنعتبر أن آخر هذا الشهر هو الجمعة المقبل، وفي المقابل المطلوب منكم القليل من التضحيات لصون لقمة عيشكم، وأنتم دوما ما كنتم إلا في مقدمة الصفوف، وما النصر إلا صبر ساعة”.

كما دعا “حراك العسكريين المتقاعدين” وزارة المالية الى تصحيح ما يسمى بمنح بدل الإنتاجية وتطبيق الزيادات على جميع المتقاعدين.

ودعا جميع المتقاعدين الى “البقاء على أهبة الاستعداد للزحف الى الشارع والتصدي بكل الوسائل المتاحة لمحاولات تهميشهم وسلب حقوقهم، على أن يكون موعدنا المقبل هو تاريخ انعقاد مجلس الوزراء في التوقيت والمكان اللذين سيعلن عنهما لاحقا”.