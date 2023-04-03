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توضيح من المكتب الاعلامي لوزير البيئة ناصر ياسين

منذ 7 ثواني
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين ما يلي:

“أوردت صحيفة “الأخبار” اليوم في زاوية “علم وخبر”، أن خلافاً نشب بين وزير البيئة وموظفين بعدما استخدم الوزير هبة لتصليح مكتبه من اضرار انفجار المرفأ، فيما بقيت المكاتب الاخرى على حالها، وهذا الخبر عار من الصحة كلياً، حيث من المفترض ان تقوم صحيفة محترمة بحجم “الأخبار” بالتأكد ان الوزير عمل جاهداً لإعادة تأهيل كل المكاتب في الطابق الثامن والاقسام المشتركة في طابقي الوزارة في مبنى اللعازارية، بعدما تركت لسنتين بعد انفجار المرفأ في وضع مزر من دون أي تدخل. ويدعو الوزير صحيفة “الاخبار” الى زيارة مكاتب الوزارة للتأكد”.

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