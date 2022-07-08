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توضيح من شركة ألفا بشأن فواتير الخطوط الثابتة

منذ ساعة واحدة
أبراج الاتصالات في لبنان

أبراج الاتصالات في لبنان

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اعلنت شركة “ألفا” لمشتركيها في الخطوط الثابتة، في بيان، أن “الفواتير التي تغطي الفترة الممتدة بين شهري حزيران وتموز حسب دورة فاتورة كل مشترك، تلحظ التالي:

– فوترة الإستهلاك الفعلي للمشترك عن حزيران وفق سعر الصرف الرسمي 1515.

– فوترة الإشتراك الشهري والخدمات عن تموز على التعرفة الجديدة وفق صيرفة بعد قسمها على 3 أي خفضها بنسبة 67 بالمئة عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 155، علما أن هذه الإشتراكات والخدمات تدفع مسبقا بحسب العقد الموقع مع المشترك.

ويبقى فريق ألفا في خدمة المشتركين للرد على اي استفسارات على منصاتنا على مواقع التواصل وال111”.

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