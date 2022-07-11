توضيح من مدير عام مرفأ بيروت حول عملية هدم الإهراءات

نفى مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، ان تكون هناك اي عملية هدم للإهراءات تجري على ارض المرفأ.

ودعا الوسائل الإعلامية الى توخي الدقة والشفافية في التعاطي مع هذا الموضوع وتجنب إثارة البلبلة، مؤكداً ان الصور والرواية المتداولة في الإعلام عن ان آلات كبيرة تشبه المثقاب وتعمل على زعزعة اساسات الإهراءات، انما هي كانت تستخدم قبل الانفجار لتفريخ بواخر القمح، فاقتضى التوضيح .

هذا ورفض أهالي ضحايا انفجار المرفأ سابقاً، قرار مجلس الوزراء هدم إهراءات المرفأ من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية.

وتحدّث ويليام نون باسم أهالي الضحايا قائلًا: “نحن ضد هدم الإهراءات وكنا في انتظار إمضاء التشكيلات القضائية وبدلاً من ذلك يهدمون الإهراءات لينسى الناس هذا الانفجار”.

واضاف: “ممنوع هدم الإهراءات فيما القرار الظني لم يصدر بعد فليتركوا التحقيق يسير وهناك عدة دراسات لاستبدال هدم الإهراءات بتدعيمها”.

من جهته، قال نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين: “كل بناء قابل للتدعيم ليبقى شاهداً على المأساة ومبنى الاهراءات غير قابل للاستخدام ونطالب بإبقائه شاهدا تذكاريا لثالث أكبر تفجير في العالم ولكي يتصالح الناس مع جراحهم”.