توضيح من وزيرة التربية حول "خانة" الاستبيان!

أوضحت وزيرة التربية ريما كرامي في تصريح للجديد، عن حذف الخانة الثالثة في الاستبيان الذي وُزع مطلع شهر آذار الماضي على المدارس والجامعات، وتضمن في خانة جنس الطالب: “ذكر”، أنثى” و”أفضّل عدم الإجابة”، أنه “منذ أكثر من شهر، يوم صدر الاستبيان وتم تفسير خانة لا جواب بصورة مختلفة، تم حذفها فوراً، وتحدثت عن الأمر في اليوم نفسه مع وليد عبود على تلفزيون لبنان”.

وانتشر في مجموعات “الواتسآب” ومواقع التواصل الاجتماعي، ملصق يحتوي على صورة لوزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، يتحدث عن ادخال خانة ثالثة عند السؤال عن جنس الطالب، ويؤكد أن الوزيرة وراء هذا الاستبيان.

ووفقاً لمصادر في وزارة التربية فالاستبيان الذي تم توزيعه مطلع شهر آذار/مارس الماضي على المدارس والجامعات، تضمن في خانة جنس الطالب: “ذكر”، أنثى” و”أفضّل عدم الإجابة”.. وهي صيغة متعارف عليها ومتداولة في جميع أنظمة الاستبيانات العالمية، إذ لا تسأل عن هوية جندرية ثالثة، بل تترك للمُستفتى حرية تحديد هذه الخانة، مثل حريته في الاجابة على أي سؤال آخر يُتعارف عليه بخانة “لا أعرف” أو “افضل عدم الاجابة”، وليس المقصود فيه إدخال نموذج جندري على القاعدة التعليمية، ولا ضرباً لقيم الأخلاق.