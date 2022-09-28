الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف اثنين من مروجي المخدرات في ضبية وبلونة

منذ 34 دقيقة
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها وحدة الشرطة القضائية للعمل على توقيف مروّجي المخدّرات على جميع الاراضي اللبنانية، توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن قيام المدعو: ي. س (مواليد عام 1961، لبناني) بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان.

وبعد عمليات الرصد والتعقب، تمكّنت قوة من المجموعة بتاريخ 9/9/2022 في محلة ضبية من نصب كمين محكم وتوقيفه. بتفتيشه، تم ضبط كميّة من مادة الكوكايين، وسلاح حربي نوع “كلاشينكوف” مع مماشط وذخيرة، وأكياس نايلون، واوراق بيضاء لتوضيب المخدرات، وميزان رقمي عدد /2/، ومصفاة، بالإضافة الى هاتفين خلوييّن، ومبلغ مالي.

وفي سياق متصّل، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي بتاريخ 18/9/2022، من توقيف المدعو: م. خ. (مواليد عام 1996، لبناني) في محلة بلونة. وتبيّن أنّه مطلوب بجرائم ترويج، وزراعة مخدرات.

بتفتيشه، عُثر بحوزته على مسدّس حربي، وهاتفين خلوييّن، وكمية من مادتي الماريجوانا وحشيشة الكيف.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    سامي الجميل
    هل سيشارك حزب الكتائب في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
    وزارة المالية
    وزارة المال: تغيير سعر الصرف سيتمّ بناءً على خطوتين
    المدارس
    متعاقدو الأساسي: ما قدمه وزير التربية جزء من وعود وحقوق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    محتجون يقطعون السير على مستديرة الطيونة
    توتر وقطع للسير على مستديرة الطيونة
    البريطاني توني إلى جانب زوجته الجديدة اللاجئة الاوكرانية صوفيا
    نهاية غير متوقعة لقصة اللاجئة الأوكرانية.. اليكم ما جديد القصة
    الصحافي محمد سلام
    "قنابل سياسية" ومعلومات لم تسمعها من قبل يطلقها الصحافي محمد سلام!