توقيف شخصين يروّجان لـ دولارات مزيّفة

أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي شخصين يشتبه بانتمائهما الى مجموعة تنشط في ترويج عملة أميركية مزيفة.

الموقوفان هما سوريا الجنسية، وضُبط في منزل أحدهما أوراق نقدية أميركية مزيفة بقيمة 88000 دولار أميركي من فئتي الـ50 والـ100 دولار.

وكشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة تفاصيل عملية التوقيف في البلاغ التالي: “بناء على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أشخاص بترويج عملة أميركية مزيفة.

نتيجة المتابعة، توصلت هذه المفرزة إلى تحديد هوية مشتبه بهما ومكان وجودهما. بتاريخ 24-4-2022، وبعد عملية رصد وتعقب، أوقفتهما قوة من المفرزة في عاليه وبمهرية – الشوف، وهما كل من:

– م. ش. (من مواليد عام 1997، سوري) الرأس المدبر

– م. ف. (من مواليد عام 1996، سوري) معاونه.

بتفتيش منزل الرأس المدبر، تم ضبط أوراق نقدية أميركية مزيفة بقيمة /88000/ دولار أميركي من فئتي الـ/50/ والـ/100/ دولار، مخبأة بطريقة احترافية داخل خزنة مركزة على حائط في مكان إقامته ومغطاة بورق جدران “papier peint”.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة ترويج العملة المزيفة.

كذلك أوقفت القوة زوجة (م. ف.)، المدعوة: – ت. ر. (من مواليد عام 2004، سورية) بجرم دخول البلاد خلسة.

وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناء على إشارته”.