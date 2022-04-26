توقيف شخص ابتزّ مواطنة مقيمة في أوروبا بنشر فيديو غير لائق لها

أوقف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية شخصًا ابتزّ مواطنة تقيم في دولة أوروبية بنشر فيديو غير لائق لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه “نتيجة تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، حول شكوى مواطنة تقيم في إحدى الدول الأوروبية بجرم تشهير وابتزاز، ومن خلال المتابعة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم التوصل الى تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه”.

وذكرت المديرية في بلاغ أنّ المشتبه به اعترف بإقدامه على تهديد وابتزاز المدعية بنشر فيديو غير لائق لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأودع الموقوف القضاء المختص بناء على اشارته.

الى ذلك، طالبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردد في الإبلاغ فورا عن مثل هذه الحالات..