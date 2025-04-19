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توقيف متورطَين بعمليات تهريب وتجارة أسلحة حربية

منذ 48 دقيقة
سجن - تعبيرية

سجن - تعبيرية

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، ومتابعةً لعمليّات تهريب الأسلحة والذّخائر من سوريا إلى لبنان، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط أشخاص مجهولي الهويّة بتهريب الأسلحة والإتجار بها.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المتورطين وتوقيفهم.

نتيجةً للاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويّتَي ومكان وجود اثنين من المشتبه بهم في بلدة تلحميرة – عكّار، وهما:

م. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)
م. م. (مواليد عام 1999، لبناني)
أعطيت الأوامر للعمل على مراقبتهما وتوقيفهما، بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخ 15-4-2025، وبعد متابعة ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصدهما على متن سيارة نوع مرسيدس لون أسود في البلدة ذاتها، حيث كمنت لهما وأوقفتهما وضبطت السّيّارة وبداخلها /5/ بنادق حربيّة نوع كلاشنكوف، و/5/ مماشط وكميّة من الذخائر.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات القضاء المختص، عملًا بإشارته.

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