توقيف مروّج مخدّرات في صيدا

أوقف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا شخصًا ملقبًا بـ “أبو عباس” ينشط بترويج المواد المخدرة في عدد من المناطق.

وتبيّن ان الموقوف أردني الجنسية، وضبطت بحوزته كمية من مادة الكوكايين ومبلغ مالي.

ونشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة التفاصيل في البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – صيدا في وحدة الشرطة القضائية، حول شخص ملقب “أبو عباس” ينشط بترويج المواد المخدرة في مناطق: صيدا، صور، خلدة، عين الرمانة، والطيونة.

من خلال المتابعة والرصد، تمكنت عناصر المكتب من توقيفه في محلة “الحسبة” – صيدا، على متن سيارة من نوع “بي أم” لون أسود، تم حجزها.

ضبط بحوزته كمية من الكوكايين ومبلغ مالي عبارة عن 2500 دولار أميركي، وتبين أنه يدعى:

– ح. ح. (من مواليد عام 1972، أردني الجنسية)

بتفتيش منزله، الكائن في محلة عين الرمانة، عثر على 469 غ. من مادة الكوكايين مقسمة داخل علب بلاستيكية ومعدة للترويج، و 24 غ. من مادة حشيشة الكيف و38 حبة مخدرة من نوعي “كبتاغون” والماريجوانا”. إضافة إلى ضبط مبلغ 70 مليون ليرة لبنانية، وميزان حساس.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.