توقيف منفّذ عمليات السطو على الصيدليات

صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العـلاقـات العـامّـة بـلاغٌ جاء فيه، “بتاريخ 12-4-2025 أقدم شخص مجهول يرتدي خوذة على رأسه، بتنفيذ عدة عمليات سلب بقوة السلاح طالت عدد من الصيدليات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وأحد المطاعم في بيروت، كما أقدم خلال تنفيذ إحداها على إطلاق النار على صاحبة صيدلية في محلة جسر الواطي”.

وأضاف، “على الفور أعطيت الأوامر لقطعات قوى الأمن الداخلي بغية تحديد هوية الفاعل وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء المختص”.

وتابع، “بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة والإجراءات الميدانية، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هويته ومكان تواجده، حيث جرى توقيفه، ويدعى: – ع. ق. (مواليد عام 1994، لبناني)، كما ضبط بحوزته سلاح حربي ومواد مخدرة ومبالغ مالية”.

ووفق البلاغ، “بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

وكانت ثلاث صيدليات قد تعرضت، لعملية سطو مسلح متزامنة، إلى اعتداءات في مناطق سن الفيل، جسر الواطي، والجميزة. وقد أثارت هذه الحوادث موجة استنكار في أوساط النقابات المهنية والمواطنين، خاصة مع تصاعد وتيرة الانفلات الأمني الذي بات يهدد القطاعات الحيوية والمهنية.

وفي وقتٍ سابق، أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتصالين هاتفيين بكل من وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين، ونقيب الصيادلة جو سلّوم، على خلفية سلسلة عمليات السطو المسلح التي استهدفت عددًا من الصيدليات في مناطق مختلفة من العاصمة وضواحيها، وأسفرت عن إصابة أحد الصيادلة بطلقات نارية.

وأكد الوزير الحجار، في اتصاله، متابعة الموضوع بشكل دقيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، مشددًا على ضرورة التشدد في اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية، وبذل أقصى الجهود لتوقيف الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء المختص.