الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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توقيف 3 أشخاص بتهمة ترويج المخدّرات في صحراء الشويفات

منذ 38 دقيقة
توقيف-تعبيرية

توقيف-تعبيرية

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أوقف الجيش اللبناني ثلاثة مواطنين بتهمة ترويج المخدرات في منطقة صحراء الشويفات.

وضُبطت بحوزة الموقوفين كميات من المخدرات ومبلغ من المال.

وأصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 12 / 7 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطنين (م.ع) و (ع.ا) و(ص.ت) لاقدامهم على ترويج المخدرات وتعاطيها، وقيام الاخير بتاريخ 18 / 8 / 2021 باستدراج المواطن (م.ز.د) الى المنطقة عينها حيث قام شخصان بقتله بعد اطلاق النار عليه.

وقد ضبطت بحوزتهم كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات وهي عبارة عن 1040 ظرف كوكايين، 26 ظرف حشيشة الكيف، 12 ظرفا من الماريوانا اضافة الى دراجة نارية ومبلغ من المال.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.”

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