توقيف 4 اشخاص في قضية التعديات على مدافن صيدا

تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بنتيجة الاستقصاءات والمتابعة المكثفة وبناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان من كشف ملابسات التعديات التي حصلت منذ أيام على مدافن الطائفة المارونية في محلة طلعة سهل الصباغ – حارة صيدا، حيث تبين أن اربعة فتية دون السن القانونية لا تتعدى أعمارهم الـ 14 عاما هم من تسببوا بهذا الفعل وهم؛ آ. ي ، ك.ح ، ع.ج ، ط.ه.

وتبين بنتيجة التحقيقات الاولية أن هؤلاء الفتية اعتادوا الدخول الى المدافن للعب، ما أدى الى تكسير في المكان عن غير قصد ومن دون وجود اي خلفيات للموضوع.

وكان موضوع التعدي على المدافن المارونية قد لاقى شجباً واستنكارا من مختلف قوى وفاعليات مدينة صيدا الذين أكدوا حرصهم على السلم الأهلي والعيش المشترك ورفضهم هكذا أعمال لا تمت الى مدينة صيدا بصلة.