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تيمور جنبلاط: البدع الخارجة عن الدستور تعطّل عملية تأليف الحكومة

منذ ساعة واحدة
تيمور جنبلاط

تيمور جنبلاط

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أكّد النائب تيمور جنبلاط أهمية التكاتف في هذه المرحلة التي يواجه فيها الناس صعوبات كبيرة على كل المستويات، معتبرًا أنّ البدع الخارجة عن الدستور تعطّل عملية تأليف الحكومة.

وحذّر بعد زيارته شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن من التمادي في هذا النهج التدميري الذي يؤخر انطلاق الإصلاحات الحقيقية بعد أن ضاع على اللبنانيين أربعة أشهر منذ انفجار المرفأ المأساوي، مؤكداً أن القيمة الأساس لأي حكومة مقبلة تكون في مدى إنتاجيتها وتلبيتها تطلعات كل الشعب اللبناني بعيداً عن المزايدات الشعبوية حول حقوق هذه الطائفة أو تلك، والتي تغلّف رغبات بالمحاصصة لا أكثر، فيما الاهتمام والحرص يجب أن يكون منصباً نحو حقوق كل مواطن لبناني يعاني مما نحن فيه أياً كان انتماءه.

بدوره، تمنى الشيخ نعيم حسن ان تبصر الحكومة العتيدة النور بأقرب وقت، داعيا المسؤولين المعنيين الى وقف دوامة التعطيل التي تودي بلبنان نحو مزيد من التهلكة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية العمل السياسي والتشريعي الذي تقوم به كتلة اللقاء الديمقراطي وعلى رأسها النائب جنبلاط، إلى جانب العمل الكبير الاجتماعي والمعيشي في هذه الظروف الصعبة.

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