تيمور جنبلاط: لن نسمح لحزب الله والتيار الفاسد أن يأخذا البلد رهينة

شدّد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط على “عدم السماح لأحد بمحاصرة الجبل وأخذ البلد رهينة، لا حزب الله ولا التيار الفاسد، وان الجبل سيصوت لهوية لبنان العروبية ووطن يحمي شبابه والمصالحة والعيش المشترك ولبنان الدولة والمؤسسات ورفض دولة السلاح”.

كلام جنبلاط جاء خلال جولة على عدد من قرى منطقة المناصف في الشوف، رافقه فيها النائب المستقيل مروان حمادة، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، كريم حمادة، وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور عمر غنام ومعتمدي المنطقة سهيل ابو صالح وسامر العياص ومدراء الفروع الحزبية.

واستهل جنبلاط جولته بزيارة المرشح على لائحة “الشراكة والارادة” عن حزب الوطنيين الاحرار فادي المعلوف في كفرقطرة، في حضور جمع من اهالي البلدة، لينضم الى الوفد في لقاء عام أقيم في دار عام البلدة، بحضور مشايخ من البلدة والجوار، رئيس الحركة اليسارية منير بركات، المجلسين البلدي والاختياري وشخصيات وفاعليات وحشد من الاهالي.

وقال: “التنمية قرارنا، مستقبل الشباب قرارنا، المصالحة كانت ولا تزال خيارنا، العيش المشترك هو خيارنا، وحدها الهوية اللبنانية العروبية هي هويتنا. بخياركم في 15 أيار سنبقى بهذا الوطن”.

وألقيت كلمات لكل من الشيخ مفيد نصر الدين باسم المشايخ، شاكرا للتقديمات السخية للمختارة تجاه الدار العام والبلدة، فمدير فرع الحزب التقدمي الاشتراكي وجدي يزبك، ورئيسة البلدية ألين نصار متمنية “امرار الاستحقاق بتنافس ديموقراطي ووقوفها الى جانب اللائحة والمرشح المعلوف”.

هذا وتحدث المرشح المعلوف منوها بـ”اللائحة الجامعة للحفاظ على وطن سيد حر مستقل، مع الشعب الذي سيحدد البوصلة وارادة الحفاظ على الكيان والدولة ورفض الدويلة العابرة التي تهدم الدولة والشرعية، وكي نكون السد المنيع بوجه من يشوه صورة لبنان وايصاله الى الانهيار”، مشددا على “استدامة التحالف والتعاون لتذليل كل العقبات ليبقى لبنان ازليا سرمديا”.