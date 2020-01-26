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ثوار لبنان… إلى الإضراب العام غداً الاثنين

دعا ثوار لبنان “الثوار الاحرار في المناطق التالية:

 

بيروت – كورنيش المزرعة – فردان – طريق الجديدة ـ قصقص – الصيفي- الرينغ- الكولا – المدينة الرياضية – البقاع – سعدنايل – تعلبايا – شتورا- زحلة – بحمدون – عاليه – المتن – جل الديب – زوق – جونيه – نهر الكلب – نهر الموت – الدورة – الشمال – طرابلس – البداوي – الضنية – باب الرمل – جبل محسن – البالما الى الإعتراض على اعطاء الثقة للحكومة الجديدة (الفاسدة) منذ فجر نهار الإثنين 27/1/2020 “.

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وطالبوا الطلاب في بيان صادر عنهم مساء اليوم الأحد بـ”إعلان الإضراب المفتوح والنزول إلى الشوارع والطرقات مع الثوار”.

وتابعوا، “كما نطالب من جميع المناطق ارسال عدد كبير من الثوار إلى بيروت وهذا لعدم دخول الوزراء إلى المجلس”.

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