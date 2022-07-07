جدول جديد لأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 665000 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 676000 ليرة.

المازوت: 705000 ليرة.

وكان أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى انه ليس هناك أزمة محروقات، كاشفًا أن موضوع البنزين ذاهب باتجاه الحل مطلع الاسبوع.

وفي حديث لقناة لـLBCI، أوضح أن هناك باخرة تفرغ حمولتها في خزانات الشركات المستوردة للنفط وهناك أيضاً بضاعة لدى بعض الشركات.

وقال: “نجري الاتصالات مع أصحاب الشركات الذين أكدوا أنهم سيبدأون بتوزيع البضاعة الى المحطات ابتداءً من السادسة صباحاً”.

وكان أبو شقرا قد أكد في حديث لصوت لبنان 100.5، ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين.