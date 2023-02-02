جرافات وزارة الأشغال وبلدية بعلبك تعيد فتح الطرقات

لليوم الثالث على التوالي تواصل العاصفة الثلجية “فرح”، حيث هطلت ليلاً كميات إضافية من الثلوج، زادت من سماكتها شدة سرعة الرياح، جعلت سلوك الطرقات صباحاً محفوفاً بالمخاطر.

وعلى الرغم من تفاؤل الناس بالعاصفة التي حملت تباشير خير ورحمة، بعد شح الأمطار خلال أشهر الشتاء المنصرمة، وأعادت الأمل للمزارعين بمواسم حبوب واعدة، إلا أن غلاء أسعار المحروقات، وبلوغ سعر صفيحةالمازوت مشارف المليون و300 ألف ليرة، التي لا تكفي سوى لمدة يومين، ووصول سعر طن الحطب الذي يكفي العائلة لمدة شهر، إلى 200 دولار عدا عن كلفة نقله، الأمر الذي يؤشر إلى حجم معاناة العائلات، في أيام البرد وتدني درجات الحرارة في منطقة بعلبك إلى ما دون الصفر، ولا رجاء لها يقيها هذه الضائقة ومخاطر البرد غلى صحة وحياة أبنائها، لا سيما الاطفال والمسنين، سوى اللطف الإلهي.

وتولّت جرافات وزارة الأشغال العامة انطلاقاً من مركز عيناتا، أعمال إعادة فتح طريق عيناتا – المشيتية- دير الأحمر، وطريق اليمونة -دار الواسعة- بتدعي- دير الأحمر.

وقامت جرافات بلدية بعلبك، مع الاستعانة بجرافات خاصة مستأجرة، بجرف الثلوج وفتح الطرقات أمام السيارات، لا سيما على مرتفعات عمشكه والتلال المحيطة بالمدينة.