جريمة جديدة بحق الطفولة.. محاولة اغتصاب قاصر في هذه البلدة

لم تمر أيام بعد على جريمة القاع التي وقع ضحيتها أكثر من 20 طفل لاعتداء جنسي واغتصاب من “وحش” على شكل انسان، الى أن هذه الحادثة تتكرر في كل زمان ومكان.

ومن هنا، تمكن الاهالي في بلدة تول الجنوبية من توقيف قاصر سوري يدعى ح. أ.أ ( 16 عامًا) عندما كان يحاول اغتصاب فتى سوري يدعى ع.ع ( 12 عامًا) قرب بورة للخردة في المنطقة، عندما ارتفع صراخ الفتى اثر تعرضه لمحاولة الاغتصاب.

وقد سارع عدد من الاهالي واوقفوا المعتدي وتسلمته دورية من مخفر درك النبطية.

واوقف المعتدي, لدى مفرزة تحري النبطية, بناء على اشارة القضاء المختص.