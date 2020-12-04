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جعجع: الاحتياطي الإلزامي ليس ملكا لمصرف لبنان

منذ 39 دقيقة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع البيان الآتي:

الاحتياطي الإلزامي الذي هو مدار بحث في الوقت الحاضر ليس ملكا لمصرف لبنان، إنه ما تبقى من ودائع الناس، ولذلك، من غير المقبول ولا المعقول ولا المنطقي ان يمس به تحت أي حجة من الحجج.

وفي هذا الإطار سيحضِّر تكتل “الجمهورية القوية” اقتراح قانون معجل مكرر للمحافظة على الاحتياطي الإلزامي.

وأما الدعم الذي يتحجج به البعض فلقد هدر في الأشهر الأخيرة مئات ملايين إذا لم نقل مليارات الدولارات هباءً، وذلك بدعم مواد هرِّبت الى سوريا او استفاد منها بعض كبار التجار والمستوردين او استفاد منها من هو ليس بحاجة لدعم.

المطلوب فورا من حكومة تصريف الأعمال استصدار بطاقات تموينية عاجلة بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الدولي للعائلات الأكثر فقرا، مما يقلِّص جدا جدا الأموال التي تهدر في الوقت الحاضر على ما يسمى بالدعم.

ومن جهة أخرى إن الكثير الكثير من المنظمات الدولية مستعدة للمساعدة في هذا المجال الإنساني، ولكن من جديد على حكومة تصريف الأعمال ان تقوم بالتواصل مع هذه المؤسسات الدولية والطلب منها التحرك على هذا الصعيد وفقا لشروط هذه المؤسسات.

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