جعجع: العالم قد يتخلى عن لبنان خلال أشهر قليلة

أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن العالم يراقب لبنان عن كثب، سائلاً: “كيف سيثق بنا المجتمع الدولي والمجتمع العربي إذا لم نضبط حدودنا ونثبّت سيادة الدولة؟”، محذراً من أن العالم قد يتخلى عن لبنان خلال أشهر قليلة إذا لم تثبت الدولة فاعليتها.

وأوضح أن لبنان لم يتوغل بعد في برّ الأمان الكامل رغم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، مشدداً على أن الأوضاع لا تزال محفوفة بالمخاطر، وأن البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية وإلى حصرية السلاح بيد الدولة لبناء دولة فاعلة ومجتمع مزدهر.

كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسقيّة زحلة في حزب “القوّات اللبنانيّة” في المقر العام للحزب في معراب، في حضور النائبين جورج عقيص والياس اسطفان، الوزير السابق سليم وردة، النائبين السابقين انطوان ابو خاطر وجوزف المعلوف، عضو الهيئة التنفذية ميشال تنوري، الأمين العام للحزب اميل مكرزل، مدير عام شركة كهرباء زحلة اسعد نكد، المرشح لرئاسة بلديّة زحلة في الإنتخابات البلديّة والإختياريّة المقبلة المهندس سليم غزالة، منسق زحلة آلان منير، المنسقين السابقين لمنطقة زحلة طوني قاصوف وميشال فتوش، وفعاليات من المنطقة دينية واجتماعية واعلاميّة واقتصادية ومخاتير ورجال اعمال.

وأشار جعجع إلى أن الأحداث الأخيرة على الحدود الشرقية مع سوريا عكست خللاً بنيوياً خطيراً في سيادة الدولة اللبنانية. وقال: “منذ نحو شهر ونصف، تدخل الجيش اللبناني وانتشر على الحدود الشرقية بطلب من الأهالي لضبط الوضع، إلا أننا فوجئنا منذ يومين بانطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية نحو سوريا”.

وأوضح جعجع أن “الجيش اللبناني تدخل فوراً، وتواصل مع الجانب السوري عبر وساطة مشكورة من الطرف السعودي، وطلب منهم وقف إطلاق النار موقتاً إلى حين معرفة مصدر إطلاق النار من الجانب اللبناني، فأوقف الجانب السوري إطلاق النار. لكن وبعد استمرار انطلاق القذائف من لبنان، ردوا عليها من داخل سوريا، فتخيّلوا: الجيش منتشـر وهناك قذائف تنطلق من خلفه!”.

وتساءل جعجع: “هل يعقل أن تكون هناك مجموعات مسلحة وسلاح خارج سيطرة الجيش؟ لا يُعقل! حين نقول إن الدولة يجب أن تحتكر السلاح، هذا بالضبط ما نقصده”.

ورأى جعجع أن هذه الحوادث تظهر الخلل العميق في بنية الدولة، معتبراً أن “وجود مجموعات مسلحة وسلاح خارج سيطرة الجيش اللبناني أمر غير مقبول”، مضيفاً أن “احتكار السلاح من قبل الدولة ليس مطلباً عدائياً بل إنه مطلب سيادي، ولا يمكن بناء دولة فاعلة من دونه”.

وإذ أثنى جعجع على زيارة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون إلى السعودية وما تبعها من لقاءات مع مسؤولين لبنانيين وسوريين، قال: “بعد الزيارة واللقاءات فوجئنا مجدداً بانطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية نحو سوريا. كيف سيكون انطباع العالم عنّا؟ هل سيثق أحد بدولة لا تستطيع أن تضبط حدودها؟ بالطبع لا. لذا حين نطالب باحتكار السلاح من قبل الدولة، لا نفعل ذلك من باب المزايدات السياسية، بل لأنه من دون ذلك لا يمكن قيام دولة فعّالة. لا يمكن أن نبني دولة تُحترم إذا بقي السلاح مشرعاً خارج مؤسساتها”.