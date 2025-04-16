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جعجع بحث مع السيناتور الفرنسي رافييه التطورات في لبنان والمنطقة

منذ ساعتين
سمير جعجع _ رويترز

سمير جعجع _ رويترز

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التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في المقر العام في معراب، السيناتور الفرنسي ستيفان رافييه، يرافقه مساعداه رالف أطرش ولورينزو لونغو والصحافي الكسندر دوغالزان، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي ابي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.

وتناول البحث، بحسب بيان، “مختلف المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيّما الإستفادة من الفرصة التاريخية السانحة لبناء دولة فعلية ودعم الإصلاحات الجديدة واستعادة الدولة سيادتها على كامل أراضيها”.

تطرق اللقاء إلى “سبل تعزيز أواصر العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بفرنسا والمبنية على أسس المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة”.

رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والسيناتور الفرنسي ستيفان رافييه

رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والسيناتور الفرنسي ستيفان رافييه

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