جعجع: راح الكثير وما بقي إلا القليل

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، عقب رسيتال الآلام والقيامة بعنوان “ولبنان إلى قيامته”، الذي نظمه الحزب في معراب أن “بعد 50 عاماً من الحرب بدأنا بالوصول إلى أمل حقيقي بوطن لا يخضع للموت رغم ألف طعنة وطعنة ورغم أكثر من يوضاس جديد وكما يسوع المسيح قام من القبر لبنان يقوم من الموت البطيء وينطلق صوب النور”.

وأضاف أن “لبنان اليوم يدحرج الحجر ويقول لكل مَن يبحث عن وطن “انا هنا واتحرر من الفساد والظلم والتسيّب” وزمن الاستقواء انتهى كما زمن خطف الوطن و”ما بيصح الا الصحيح”.

وأردف: “لم يتزعزع يوماً إيماننا رغم الاضطهادات والاستشهاد والقمع ولم نسمح للخوف بتكبيل ارادتنا ونعد الجميع بلبنان جديد لم نفقد يوماً ايماننا به ونضالنا من أجله في أصعب الأيام”.

ولبعض الخائفين والرماديين والمشككين قال إنه “كما صمدنا وصبرنا على مدى السنين “راح الكثير وما بقي إلا القليل”.