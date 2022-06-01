جعجع يتوقع “مواجهة كبيرة” مع حزب الله

لاتزال الازمة السياسية مشتعلة بين الاحزاب في لبنان وبالاخص بعد الانتخابات النيابية، بحيث دخلت مجموعة نواب من حراك المجتمع المدني والثورة الى المجلس بالاضافة الى عدد من النواب المعارضين للسلطة الحالية، هذا وكانت نتائج انتخاب رئيس مجلس النواب بالولاية السابعة بمثابة الصاعقة الاولى للنواب المعارضين، كما وشهدت الجلسة القليل من المشادات الكلامية وسيطر الخوف للمرة الأولى على المجلس.

أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فقال اليوم الأربعاء، إن الحزب سيرفض أي شخص متحالف مع حزب الله لمنصب رئيس الوزراء وسيلتزم بمقاطعته للحكومة إذا تشكلت حكومة توافقية جديدة.

ويعاني لبنان من واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم وفقا للبنك الدولي، حيث فقدت الليرة 90 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019.

وحذر محللون من أن الانقسامات في مجلس النواب ستؤخر على الأرجح التوافق على قوانين الإصلاح اللازمة لإخراج لبنان من الأزمة، ويمكن لهذه الانقسامات أيضاً خلق فراغ في المناصب القيادية العليا.

وفي حين حصل حزب القوات اللبنانية والنواب المستقلون الجدد على مزيد من المقاعد في انتخابات الشهر الماضي، إلا أنهم فشلوا في حرمان نبيه بري حليف حزب الله من نيل رئاسة البرلمان للمرة السابعة في جلسته الأولى منذ انتخابه أمس الثلاثاء.

وقال سمير جعجع لرويترز “إذا حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك”.

وتابع “… ما ينبسطوا كتير “حزب الله””، مضيفاً أن الانقسامات في البرلمان ستؤدي إلى “مواجهة كبيرة” بين حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه من جهة وحزب القوات اللبنانية المتحالف مع السعودية من جهة أخرى.

وكانت جلسة الثلاثاء هي الأولى منذ انتخاب البرلمان الجديد في 15 مايو أيار، في أول انتخابات تعقد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان وتفجير مرفأ بيروت عام 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً.

وتأسس حزب القوات اللبنانية كحركة مسلحة خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت رحاها في الفترة من 1975-1990 لكنه ألقى السلاح رسمياً بعد الصراع.

وشارك حزب القوات اللبنانية في البرلمان والحكومة لكنه اختار الانسحاب من الأخيرة منذ عام 2019، عندما اندلعت احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في بيروت.

ورفض النواب المستقلون أدوار حزب القوات اللبنانية في الحرب وفي العملية السياسية في الآونة الأخيرة، لكن جعجع قال إن النواب الجدد لن يكون لهم تأثير يذكر إذا لم يتحالفوا مع حزبه.

وقال “نحن كلنا سوا بحاجة لبضعنا مشان نقدر نقوم بعملية التغيير والانقاذ المطلوبة”.

ويتطلب نظام الحكم في لبنان الآن من الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله وخصم القوات اللبنانية، التشاور مع نواب البرلمان بشأن اختياراتهم لمنصب رئيس الوزراء.

ورفض جعجع الإفصاح عما إذا كان حزب القوات اللبنانية سيدعم فترة ولاية جديدة لرئيس الوزراء الحالي والمرشح الأوفر حظا نجيب ميقاتي أو أن حزبه سيدعم اسماً مختلفاً.

وتستمر الحكومة الجديدة بضعة أشهر فقط، حيث من المقرر أن ينتخب البرلمان خليفة لعون الذي تنتهي فترته الرئاسية في 31 أكتوبر تشرين الأول، وبعد ذلك سيعين الرئيس التالي رئيسا جديدا للوزراء.

ووصل عون إلى السلطة كرئيس في 2016 بدعم من حزب القوات اللبنانية بعد عقود من التنافس الشديد بين الاثنين.

لكن جعجع قال إن حزبه سيستخدم حق النقض ضد أي مرشح رئاسي يدعمه حزب الله هذه المرة.