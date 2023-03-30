جعجع عن الانتخابات البلديّة: لا يمكن لأحد أن يتذرّع بعدم وجود التمويل

أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه الخاص على “تويتر”، إلى أنّ ” الانتخابات البلدية أصبحت الآن عند الحكومة كليًا”.

وأضاف: “أما الحجّة التي يتمّسك بها البعض في محاولة لتعطيلها بذريعة التمويل فهي حجة غير قائمة، إذ إنّ الحكومة تستطيع بمرسوم عادي، وكما فعلت طيلة السنة المنصرمة، صرف بضعة ملايين من الدولارات من حقوق السحب الخاصة لإجراء الانتخابات البلديّة، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتذّرع بعدم وجود التمويل”.

إذ أن الحكومة تستطيع بمرسوم عادي وكما فعلت طيلة السنة المنصرمة صرف بضعة ملايين من الدولارات من حقوق السحب الخاصة لإجراء الانتخابات البلدية، وبالتالي لا يمكن لأحد ان يتذرع بعدم وجود التمويل. (٢/٢) — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) March 30, 2023