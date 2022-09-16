جعجع: لن يُخرجنا من لبنانهم سوى رئيس إنقاذي

اعتبر رئيس حزب القوّات اللبنانية “سمير جعجع” أنّ رئيسًا إنقاذيًا هو وحده القادر أن يخرج لبنان من الفوضى التي يغرق فيها.

كلام جعجع جاء في تغريدة على حسابه الخاص عبر “تويتر” قائلا: “إن عمليات اقتحام المصارف التي حصلت اليوم والفوضى التي رافقتها: هذا هو لبنانهم”.

وأضاف: “لن يخرجنا من لبنانهم إلى لبنان الذي نطمح إليه سوى رئيس إنقاذي. كل ما عدا ذلك مضيعة للوقت”.

واستفاق اللبنانيون على سلسلة اقتحامات في المصارف اللبنانية على كافة الأراضي، ما ينذر بتهديد الأمن بعدما فقد اللبنانيون القدرة على تحمّل أعقاب الأزمة ولم يعد لديهم خيار آخر بعدما احتجزت المصارف أموالهم.

وقرّرت جمعية المصارف إقفال المصارف لـ3 أيام اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وصباح اليوم، دخل المودع “محمد قرقماز” مع نجله إلى “بنك بيبلوس” في الغازية وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين، مهدّداً بحرق الفرع في حال لم يُعطى وديعته، وفق ما أفاد مصدر في “جمعية المودعين” لـ”النهار”.

وسادت حالة من الفوضى داخل الفرع حيث احتُجز موظفون وزبائن داخل الفرع.

وتمكن قرقماز من الحصول على مبلغ قدره 19,200 دولار من وديعته وجرى تسليمه لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجاً قبل أن يتوارى عن الأنظار، ومن ثمّ سلّم ونجله نفسيهما إلى القوى الأمنية.

ومنذ بعض الوقت، اقتحم المودع عبد سوبرة مصرف “لبنان والمهجر” فرع الطريق الجديدة محتجزاً رهائن ومطالباً بوديعته.

كذلك، افادت “الوكالة الوطنية للاعلام ” في اقليم الخروب عن اقتحام “بنك ميد” في شحيم واحتجاز رهائن.