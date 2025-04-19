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جعجع: ليترك أصحاب منطق “التهديد والوعيد” الحكم الجديد ينتشل البلاد من المأساة

منذ 16 دقيقة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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كتب رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع عبر “X”:

يصرّ البعض في الأيام الأخيرة على العودة إلى منطق التهديد والوعيد والأيادي التي ستُقطع. هذا ليس منطق الدولة، ولا منطق الديمقراطية، ويجافي تمامًا منطق السلم الأهلي. على أصحاب هذا المنطق أن يكفوا عن استعماله ويكتفوا بما ألحقوه بالبلاد والعباد من مآسٍ وأضرار، ويتركوا الحكم الجديد ينتشل البلاد من المأساة التي أوصله إليها أصحاب هذا المنطق.

أضاف جعجع: “فليتركوا المجال للرئيس الجديد والحكومة الجديدة من أجل مسح الخسائر التي خلّفوها، والبدء بإعادة بناء دولة فعلية تعيد الكرامة والعزّة والعيش الكريم الى اللبنانيين، وتبادر إلى إعادة الأعمار”

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