جلسة الموازنة إلى الإثنين وزيادة 3 أضعاف على رواتب موظّفي القطاع العام

أقرّ مجلس النواب زيادة 3 اضعاف على رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين.

ورفع رئيس مجلس النواب “نبيه بري” جلسة مناقشة واقرار مشروع موزانة 2022 الى يوم الاثنين في 26 ايلول الحالي، بعد فقدان النصاب القانوني.

وفي ردود الأفعال، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل “جورج عدوان” من ساحة النجمة، بعد رفع الجلسة:” نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة وما يحصل خارج المجلس النيابي وداخله يؤشر إلى أنّنا نعيش في عالمين مختلفين وعوض السعي لرد أموال المودعين يعملون على تهريبات”.

من جهته، قال النائب ميشال معوض خلال جلسة مناقشة الموازنة، “من يريد المحافظة على اموال الناس عليه ان يرفض هذه الموازنة”.

أمّا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب “علي حسن خليل”، فاعتبر أن “المقاطعة حق ديمقراطي ولم يكن لدينا مشكلة بتأمين النصاب “ولكن خير انشالله تأجلت الجلسة لـ26 الشهر” والمتضرر هو المواطن الذي يريد تأمين قوته ودوائه”.

في السياق نفسه، رأى النائب “هادي أبو الحسن” أنّ الموازنة سيئة لكن من الضروري القبول بها وإقرارها بعيدًا من سلف الخزينة والاعتمادات من دون ضوابط.

كذلك، قال رئيس حزب الكتائب النائب “سامي الجميل”، في تصريح بعد جلسة مناقشة الموازنة: “موقفنا كان واضحا منذ اليوم الأول، وقد عبرنا عن اعتراضنا على الموازنة كنواب منذ 3 أيام، وكنا ذاهبين لنصوت ضدها لأنها كارثية على الشعب اللبناني وستؤدي الى مزيد من الانهيار، عكس بيع الكلام للموظفين وللقطاع الخاص الذي سيتأذى من الموازنة بشكل كبير جدا أو الموظفين الذين نعطيهم بيد ونأخذ منهم باليد الأخرى”.

بدوره، غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب “الياس اسطفان” عبر “تويتر”: “اليوم أكدنا كتكتل “جمهورية قوية” انه في غياب خطة اقتصادية انقاذية نقدية مالية شاملة …لا موازنة”.