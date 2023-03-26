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جلسة وزارية ظهر الاثنين.. والتوقيت فقط على جدول الأعمال

منذ 23 ثانية
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد ظهر غد.

ووجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الدعوة الاتية الى الوزراء:

“السيدة وزيرة التنمية الإدارية والسادة الوزراء، بعد أن قرر السيد رئيس مجلس الوزراء الموافقة استثنائياً على تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ٥ تاريخ ١٩٩٨/٨/٢٠ المتعلق بتعديل التوقيت، وعلى أن يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء، وفي ضوء المستجدات الأخيرة الحاصلة في البلاد وتبعاتها على الصُعد كافة، قرر السيد رئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الوزراء الى جلسة تُعقد في السراي الكبير عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين الواقع فيه ٢٠٢٣/٣/٢٧ وعلى جدول أعماله بندٌ وحيد يتعلق بموضوع التوقيت الشتوي والصيفي. للتفضل بأخذ العلم”.

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