جمعية الصناعيين عن حريق زفتا: عدم تجهيز الدفاع المدني حال دون إخماده سريعًا

أعربت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة “سليم الزعني” “عن بالغ أسفها وحزنها الشديد على الحريق المستمر منذ أمس في معمل قبلان للسجاد في بلدة زفتا الجنوبية”.

وأعلنت الجمعية في بيان ان أي ضرر يصيب أي وحدة صناعية في لبنان يصيب القطاع الصناعي برمته، مؤكدةً وقوفها الى جانب صاحب المعمل الصناعي “حسين قبلان” وتضامنها تضامناً كاملاً معه في مصابه الأليم.

وأسفت الجمعية بشدة لعدم تجهيز الدفاع المدني بالمعدات الحديثة والمختصة بإخماد الحرائق غير التقليدية، مثل الحرائق التي تحصل بالمصانع أو تلك التي حصلت في مرفأ بيروت أو في بلدة التليل، مشيرةً الى أن هذا الأمر حال دون التمكن من السيطرة على الحريق في المصنع حتى الآن.

واذ أكدت أن تجهيز الدفاع المدني بأجهزة حديثة متخصصة بالحرائق غير التقليدية يعتبر من الأولويات والأساسيات التي يجب أن يعمل عليها، أشارت الجمعية الى أن هذا الموضوع سيكون من أولى أولويات الجمعية في المرحلة المقبلة.

وتوجهت الجمعية بالشكر للدفاع المدني وعناصره وكل من عمل ويعمل على إخماد الحريق، سائلةً الله أن يساعد الجميع في السيطرة فوراً على الحريق في هذا المعمل التي نعتز به وبصناعته الرائدة.