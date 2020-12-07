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جمعية تجار بعلبك: لعدم الإلتزام بقرار الإقفال

منذ 10 دقائق
أسواق بعلبك

أسواق بعلبك

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عقدت “جمعية تجار بعلبك” ونقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع، إجتماعا مشتركا تداولت خلاله في قرار محافظ بعلبك الهرمل القاضي بإقفال مناطق عدة في المحافظة.

وصدر عن المجتمعين بيان “ثمن حرص المحافظ خضر على الواقع الصحي للمحافظة”، إلا أن البيان تمنى من المحافظ “العودة عن قراره بإقفال الأسواق لما يلحق هذا القرار من ضرر مباشر للتجار”.

وطلب من التجار “الاستعداد لشهر الأعياد بتزيين محلاتهم واعتماد الكمامات والتباعد داخل المحال”.

واوضح البيان “ان قرار المجتمعين بعدم الإلتزام بالإقفال سببه عدم مفاقمة الواقع الاقتصادي المرير للتجار، ونطلب من المجلس البلدي الكريم مواكبتنا في حماية قرارنا بعدم بالإقفال”.

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