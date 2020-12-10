جنبلاط: يبدو أنّ الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريباً

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر تويتر قائلا: “يبدو أنّ الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريبا نتيجة المزيد من الاختبارات لإعتماد الـ vaccine الافضل لعلاج الازمة”.

وأضاف: “من جهة اخرى وكوني افرط بحقوق الطائفة، فإنّني أفوض حماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان إلى سوريا إلى فلسطين إلى المهاجر وإلى الصين حيث فراغ كبير في قضاة المذهب”.