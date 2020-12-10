جنبلاط: يبدو أنّ الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريباً

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر تويتر قائلا: “يبدو أنّ الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريبا نتيجة المزيد من الاختبارات لإعتماد الـ vaccine الافضل لعلاج الازمة”.
وأضاف: “من جهة اخرى وكوني افرط بحقوق الطائفة، فإنّني أفوض حماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان إلى سوريا إلى فلسطين إلى المهاجر وإلى الصين حيث فراغ كبير في قضاة المذهب”.
يبدو ان الدخان الابيض حول الحكومة لن يصدر قريبا نتيجة مزيد من الاختبارات لإعتماد ال vaccine الافضل لعلاج الازمة ومن جهة اخرى وكوني افرط بحقوق الطائفة فانني افوض حماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان الى سوريا الى فلسطين الى المهاجر والى الصين حيث فراغ كبير في قضاة المذهب pic.twitter.com/1OIXODpguu
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 10, 2020