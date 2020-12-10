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جنبلاط: يبدو أنّ الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريباً

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 8:31 صباحًا
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر تويتر قائلا: “يبدو أنّ الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريبا نتيجة المزيد من الاختبارات لإعتماد الـ vaccine الافضل لعلاج الازمة”.

وأضاف: “من جهة اخرى وكوني افرط بحقوق الطائفة، فإنّني أفوض حماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان إلى سوريا إلى فلسطين إلى المهاجر وإلى الصين حيث فراغ كبير في قضاة المذهب”.

 

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